Über Pamela Rendi-Wagner will Sven Hergovich, der neue rote Chef der SPNÖ, nicht mehr reden - auch wenn der 34-Jährige derzeit laufend (Tekefon-)Interviews gibt.

Der designierte neue Chef der niederösterreichischen SPÖ schließt nicht aus, Udo Landbauer zum stellvertretenden Landeshauptmann zu wählen. Vergleiche mit Sebastian Kurz lassen ihn auch weiterhin „gut schlafen“.

Die Presse: Sie haben im Interview mit „Heute gesagt, dass Franz Schnabl Sie am Montag um 14.18h gefragt hat, ob Sie die Partei übernehmen. Ich habe um dreiviertel eins mit Schnabl geredet – da ging er fix davon aus, dass er bleibt. Was ist in den eineinhalb Stunden passiert?

Sven Hergovich: Ich fürchte, das kann nur er beantworten. Ich denke aber, er hat immer deutlicher gesehen, dass es Zeit für einen Neuanfang ist.

Wann wurden Sie das erste Mal gefragt, ob Sie Interesse hätten?