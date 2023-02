Klassik für Taktlose: Im Walzertakt bis drei zählen

Haben die Österreicher den ¾-Takt erfunden? Was muss man über den Donauwalzer wissen, was über die Fledermaus-Quadrille? Eine Podcastfolge zur Ballsaison.

Bis drei zu zählen, ist das Einfachste der Welt – nur nicht in Österreich, wo in der Frage, wie man den Wiener Walzer richtig phrasiert, viele eine starke Meinung haben: Kommt die typische kleine Pause, die diese Musik ausmacht, zwischen dem ersten und zweiten Schlag, oder erst zwischen dem zweiten und dritten? Große Dirigenten haben sich daran schon die Zähne ausgebissen. Der große Bruno Walter versuchte den Musikern in Los Angeles zu erklären: „You play one-two-three, one-two-three! But this is Viennese Waltz: One, two and perhaps three.“ Über derlei Unwägbarkeiten diskutieren Katrin Nussmayr und Wilhelm Sinkovicz in einer neuen Folge von „Klassik für Taktlose“, die sich ganz um die Ballsaison dreht, ums Tanzen und eben den Walzertakt.

Zwischen vielen Hörbeispielen wird hier die Geschichte des Wiener Walzers erkundet, von seinen frühen Vorläufern bis zu den berühmtesten Melodien. Außerdem geht es darum, wie der Donauwalzer zu seinem Text kam – und was die Mitternachtsquadrille, die zu jedem Ball gehört, mit einem Disco-Medley gemeinsam hat.

Zu hören sind Ausschnitte aus folgenden Aufnahmen:

Johann Strauß: „Geschichten aus dem Wienerwald“, „An der schönen blauen Donau“

Wiener Philharmoniker - Clemens Krauss

Carl Maria von Weber (orch. H. Berlioz): „Aufforderung zum Tanz“

Berliner Philharmoniker - Herbert von Karajan

Johann Strauß: „Nordseebilder“

Wiener Philharmoniker - Willi Boskovsky

Johann Strauß: „Kaiserwalzer“

Wiener Philharmoniker - Karl Böhm

Joseph Strauß: „Delirien“-Walzer, „Spährenklänge“

Wiener Philharmoniker - Herbert von Karajan

Joseph Strauß: „Die Libelle“

Wiener Philharmoniker - Carlos Kleiber

Johann Strauß: „Maskenball Quadrille“

Wiener Philharmoniker - Claudio Abbado

„Klassik für Taktlose“ ist Teil des Podcasts „Musiksalon“ und erscheint alle vier Wochen.