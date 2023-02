Neue Geflügelpest-Fälle in Oberösterreich und Salzburg

In Oberösterreich ist ein Betrieb mit rund 3000 Enten betroffen. Einige sind bereits verstorben, der Rest muss getötet werden. In Salzburg wurde ein tote Graugans positiv getestet

In einer Entenhaltung im Bezirk Braunau in Oberösterreich ist ein weiterer Fall von Geflügelinfluenza (H5N1) festgestellt worden. Auch das Land Salzburg meldete am Donnerstag zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder einen positiven Test: Er wurde an einer Graugans vorgenommen, die vor wenigen Tagen tot in Salzburg-Leopoldskron aufgefunden worden war.

Der Betrieb in Innviertel hielt rund 3000 Enten, ein Teil ist bereits verendet. Der Rest wird auf behördliche Anordnung getötet. Rund um den betroffenen Hof wird eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet, in der alle Geflügelhaltungen amtstierärztlich kontrolliert werden, berichtet Landesveterinärdirektor Thomas Hain.

Keine Konsequenzen in Salzburg

In Oberösterreich wurde die Vogelgrippe heuer bereits in Privathaltungen in den Bezirken Braunau und Linz-Land sowie in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Wels-Land festgestellt. Für den Menschen stelle die Geflügelinfluenza keine Gefahr dar und sie werde auch nicht über Lebensmittel übertragen, betonte Hain.

Anders als in Oberösterreich hat der Fall in Salzburg momentan keine Konsequenzen. Die tote Graugans sei ohnehin im Risikogebiet gefunden worden, eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen sei nicht notwendig, teilte Landesveterinärdirektor Josef Schöchl mit. Es müssten auch keine anderen Tiere getötet werden, da es sich um einen Wildvogel gehandelt habe. Schöchl appelliert jedoch an alle Geflügelhalter, die bereits bestehenden Sicherheitsmaßnahmen strengstens einzuhalten. "Die Gefahr der Verbreitung ist groß, daher müssen wir umso vorsichtiger sein."

(APA)