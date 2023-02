Showdown in der Causa Ziegler: Am Montag erhält Roland Weißmann den Bericht der Kommission, die ihre Arbeit am Donnerstag beendet hat.

Am Montag will Gerhard Draxler, Vorsitzender der Kommission, den Bericht dem ORF-Generaldirektor vorlegen. Bewahrheiten sich interne Stellungnahmen, werden sie wohl das Ende von Robert Ziegler in der Landesdirektion bedeuten.

Seit Tagen wird in der Medienbranche gemutmaßt, wann der Bericht der ORF-internen Kommission fertig sein wird und wie sich dieser auf die Zuklunft von Robert Ziegler im ORF-Landesstudio Niederösterreich auswirkt. Der Kommissionsvorsitzende Gerhard Draxler bestätigte am Donnerstag auf Nachfrage der „Presse“, dass die Arbeit der Kommission „abgeschlossen“ sei. Er werde den Bericht nun am Montag ORF-Generaldirektor Roland Weißmann vorlegen. Zum Inhalt des Berichts will sich Draxler vorerst nicht äußern.

Zur Erinnerung: Die Kommission hat auf den Tag genau sechs Wochen lang die Vorwürfe gegen Ziegler rund um systematische Interventionen zugunsten der ÖVP Niederösterreich sowie dienstrechtliche Verfehlungen evaluiert. Dazu wurden insgesamt mehr als 70 Personen geladen, von denen auch 53 Personen ausgesagt hätten, wie Draxler berichtet. Zwei davon, mutmaßlich auch Ziegler selbst, seien zweimal befragt worden.