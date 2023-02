Die deutsche Container-Reederei ist einer der großen Profiteure der Pandemiezeit. Auch 2022 war wieder ein Rekordjahr. Kann es sich heuer wiederholen? Und was raten Analysten den Anlegern.

Schiffscontainer gehörten – neben Covid-Impfstoffen und ultraschnellem Internet – zu den begehrtesten Produkten in der Pandemie. Der Riss der Lieferketten infolge der Lockdowns sowie die zuerst heruntergefahrenen und dann mit der Erholung der Weltwirtschaft nicht so schnell aufgestockten Kapazitäten haben die Frachtraten explodieren lassen: Der Preis für die Reise eines 40-Fuß-Containers von Südostasien nach Nordeuropa kostete am Peak im September 2021 fast 14.000 Dollar. 2022 fielen die Kosten zwar wieder, aber sie lagen weiter deutlich über dem Niveau der Jahre zuvor. Das ließ bei Container-Reedereien wie der deutschen Hapag Lloyd gehörig die Kassen klingeln.

Das Kursfeuerwerk