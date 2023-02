„Ganz auf Seite der Ukraine“: Wie kann und soll die EU helfen?

Rund 50 Milliarden Euro an finanzieller, humanitärer und militärischer Hilfe hat die Union den Ukrainern bereits geleistet. Doch in der Frage des EU-Beitritts droht Ungemach.

Wien. Mit 15 ihrer 26 Kommissare traf Ursula von der Leyen am Donnerstagmorgen auf dem Kiewer Hauptbahnhof zu einem historischen Besuch ein. Noch nie zuvor ist das Kollegium der Europäischen Kommission in ein Land im Krieg gereist, um mit dessen Regierung zu tagen. „Die gesamte EU steht auf der Seite der Ukraine, auf lange Frist. Wir sind nun auch in der Lage, eine Zukunft für die Ukraine in der EU zu bauen“, sagte die Kommissionspräsidentin bei ihrem vierten Besuch in Kiew seit dem russischen Überfall vor knapp einem Jahr.

Die Union setzt langfristig auf den Sieg der Ukraine. Doch wie genau deren „Zukunft in der EU“ aussehen soll und wann sie beginnen wird, ist völlig offen.

1 Wie viel und welche Hilfe hat die EU der Ukraine bisher geleistet?