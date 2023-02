Neu: LLB Österreich Zukunft Award

Award. Nächste Generationen, Innovation und Nachhaltigkeit sind die zentralen Eckpfeiler dieses Preises.

In den Prunkräumen der Albertina wurde am 18. Jänner 2023 erstmals der LLB Österreich Zukunft Award, ein von der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG initiierter Preis, verliehen. Ausgezeichnet wurde Johannes Lindner, Gründer der Initiative for Teaching Entrepreneurship, IFTE. Ziel der Initiative ist es, Jugendliche durch Entrepreneurship Education zu Gestalter:innen der Zukunft zu machen. Den Rahmen dafür bieten verschiedene Veranstaltungen, die jährlich stattfinden. Zusätzliche Unterstützung gibt es dank eigener Plattformen, Workshops und Mentorinnen. Aber auch für Lehrpersonen werden Aus- und Weiterbildungen organisiert. „Wir sind überglücklich und stolz, dass wir diesen Preis entgegennehmen durften“, so Johannes Lindner. „Heute die Zukunft mitgestalten, zusammen mehr bewirken – in diesem Sinn haben wir den LLB Österreich Zukunft Award ins Leben gerufen“, so Robert Löw, Vorstandsvorsitzender der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, und setzt fort: „Wir wollen mit diesem Award Persönlichkeiten unterstützen, die mit ihren Initiativen oder Produkten im Heute die Weichen für die Generationen von morgen stellen.“

Johannes Lindner, Gründer der Initiative for Teaching Entrepreneurship, IFTE, freut sich als erster Preisträger. (c) Walter Oberbramberger

Einstimmige Jury

Die hochkarätige Jury, bestehend aus Selma Prodanovic (Jurypräsidentin, Gründerin Brainswork und 1Million Startups), Henrietta Egerth (Geschäftsführerin Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft), Iris Ortner (Geschäftsführerin IGO Industries Gruppe), Markus Bürger (Generalsekretär Österreichischer Rat für nachhaltige Entwicklung) und Dejan Jovicevic (Geschäftsführer und Chefredakteur „Der Brutkasten“), hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Bei der Vielzahl an hervorragenden Initiativen und Unternehmen, die Österreich zu bieten hat, haben wir intensiv diskutiert, wer den meisten Impact erzielt und hier hat uns Johannes Lindner überzeugt“, zeigen sich die Jurymitglieder einig.

LLB Österreich Zukunft Award

Der Preis wird an eine Persönlichkeit vergeben, die sich um Nachhaltigkeit, Innovation oder soziale Verantwortung verdient gemacht hat. Die Auswahl erfolgt nach dem Vorbild des Nobelpreises durch die unabhängige Jury, die sich an einem SDG-/ESG-Ansatz orientiert. Ausgezeichnet wird nicht Vergangenes, sondern der Startpunkt für Zukünftiges. Der LLB Österreich Zukunft Award soll unterstützen, Wissen und Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben. Der Gesamtwert des Preisgeldes beträgt 30.000 Euro und setzt sich aus drei Teilen zusammen: 10.000 Euro als Barbetrag für bisher Geleistetes; 10.000 Euro als Barbetrag fürs Coaching von jungen Forschern/Menschen, denn der Preisträger soll dafür belohnt werden, den Wissens- und Erfahrungstransfer zur nächsten Generation sicherzustellen; 10.000 Euro als LLB-Sachbetrag in Form von Kommunikationsleistungen während des Jahres, um den Preisträger und sein Coaching-Projekt zu kommunizieren.

Bildinfo: Die hochkarätige Jury mit Robert Löw und Natalie Flatz, beide Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG; Markus Bürger, Österreichischer Rat für Nachhaltige Entwicklung; Selma Prodanovic, Jurypräsidentin des LLB Österreich Awards, Brainswork und 1MillionStartups; Preisträger Johannes Lindner, Initiative for Teaching Entrepreneurship (IFTE); Iris Ortner, IGO Industries Gruppe; Dejan Jovicevic, „Der Brutkasten“ (v. l. n. r.).