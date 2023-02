Die letzte Degeneration

Ein bekanntes deutsches Klimakleberpärchen schwänzte einen Gerichtstermin, weil es zuvor nach Thailand geflogen war. Böse! Aber okay, so sind wir Menschen bisweilen halt alle. Auch die Guten.

Das ist schon ziemlich schräg: Zwei deutsche Klimaaktivisten sollten vor geraumer Zeit wegen einer Klebe-Aktion auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg vor Gericht erscheinen. Der Vorwurf lautete auf Nötigung. Und was tut das klebrige Pärchen (22 bzw. 24 Jahre)? Jettet nach Thailand und winkt freundlich zurück. Sie sind jetzt schon seit mehreren Monaten dort. Nun ja, wer sich's leisten kann...

Das Amtsgericht in Bad Cannstatt, einem Bezirk von Stuttgart, verhängte unterdessen am Montag zumindest gegen den Burschen in Abwesenheit eine Geldstrafe. Die jungen, in der Kleberszene bekannten Leutchen namens Luisa und Yannick sagen, die Reise sei mit dem Gericht akkordiert gewesen, doch gibt's bisher keinen klaren Anhaltspunkt dafür. Und jetzt bereuen sie angesichts einer Protestwelle ihren Ausflug: Es tue ihnen leid, das Gewissen drücke sie, aber sie hätten halt immer schon dorthin wollen nach Südostasien. Über Land sei das extrem schwierig (ein Schiff wie einst Greta bei ihrer Atlantikquerung hatten sie nicht). Und versprochen: Der Flug retour werde „der letzte ihres Lebens" sein.

Man sollte mit so großen Gelöbnissen in so jungen Jahren vorsichtig sein. Das hält oft nicht so dauerhaft wie Loctite. Die Aktivistencombo „Letzte Generation" hatte das Pärchen zuvor noch lustig defendiert: Sie seien doch „als Privatleute, nicht als Aktivisten" geflogen. Hä? Im Übrigen, so der Tenor, seien andere noch viel Böser.



Nun ja: Seien wir nicht so streng. Wer irrt nicht bisweilen vom eignen Kompass ab? Lügen, intrigieren, spionieren, etwas mitgehen lassen, zu arg Vollgas geben, saufen, der heimliche Leberkäs des Vegetariers. Der nur beschränkt tolerante Tolerante; der Grünwähler mit SUV; der Gendersender ORF, wenn in Berichten die Rede ist etwa von „Mieterinnen und Mietern" oder „Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen", denen stets böse „Vermieter" bzw. „Arbeitgeber" ungegendert entgegenstehen. Pharisäer, Heuchler, Scheinheilige, Hypokriten, die Letzte Degeneration sind wir bisweilen doch alle. Manche halt mehr als andere. (wg)

