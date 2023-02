Arlbergtunnel wegen Sanierung 2023 und 2024 mehrere Monate gesperrt

Konkret werden die Fahrbahn, die Tunnelbeschichtung und die Entwässerung erneuert sowie die Mautstellen modernisiert. Die Asfinag rät, den Arlbergpass großräumig zu umfahren. Der ÖBB-Tauerntunnel ist von April bis Mai gesperrt.

Wegen der anstehenden Sanierung des 14 Kilometer langen Arlbergtunnels wird er im Sommer 2023 und 2024 mehrere Monate lang gesperrt. Grundsätzlich rät der Autobahnbetreiber Asfinag dazu, in dieser Zeit den Arlbergpass großräumig zu umfahren, zudem wurde eine "bewährte Umleitungsvariante mit Ziel- und Quellverkehrszonen" eingerichtet, heißt es. Die Asfinag investiert 75 Millionen Euro in die Sanierung der knapp fünf Jahrzehnte alten Fahrbahn.

Konkret wird neben der Fahrbahnerneuerung auch die Tunnelbeschichtung und die Entwässerung im Tunnel erneuert sowie die Mautstelle modernisiert. Die Verantwortlichen sprechen von einem "höchst sportlichen Zeitplan". "Nach turbulenten Zeiten in den Bereichen Marktlage und Lieferketten sind wir nunmehr sicher, die notwendigen Rahmenbedingungen bei der Sanierung einzuhalten", kündigt Geschäftsführer Andreas Fromm an.

Schiene und Straße nicht gleichzeitig gesperrt

Geschäftsführer Stefan Siegele zufolge würden täglich 8000 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer den Arlbergtunnel nutzen. "Deswegen arbeiten wir intensiv mit den Behörden zusammen, um das bewährte Umleitungskonzept aus den Jahren 2015 und 2017 erneut zu aktivieren", berichtete er. Zudem habe man mit den ÖBB die Sperren "genau getaktet. So stellen wir sicher, dass die beiden Infrastrukturen nicht parallel gesperrt werden".

Die regionale Ausweichroute ist ab Beginn der Vollsperre der Arlbergpass. Alternativ solle man aber nach Möglichkeit den Fernpass, die Strecke Rosenheim-München, den Gotthard oder San Bernardino nutzen. Zudem wird es einen klar definierten Bereich von Ziel- und Quellverkehr geben, damit Lkw den Arlbergpass nützen können. An den Wochenenden besteht ein zusätzliches Fahrverbot für Pkw mit schweren Anhängern von über 750 Kilogramm, möglicherweise wird es eine Zufahrt zu den Campingplätzen an den Tagesrandzeiten geben.

Grundsätzlich hieß es von der Asfinag, dass für all jene, die in dieser Zeit den Arlbergpass nützen müssen, "viel Geduld und hohe Konzentration bei der Fahrt über den Pass" erforderlich sei. "An Spitzentagen kann es am Pass zu mehr als 20.000 Pkw in der Zeit der Umleitung kommen", an den Wochenenden wird daher mit Verkehrsüberlastungen gerechnet.

ÖBB-Tauerntunnel von April bis Mai gesperrt

Die ÖBB melden indessen, dass der Tauerntunnel zwischen Salzburg und Kärnten von 12. April bis 17. Mai 2023 wegen unaufschiebbarer Instandhaltungsarbeiten für gut einen Monat gesperrt wird. Wie die ÖBB am Freitag informierten, werden der Personen- und der Güterverkehr großräumig umgeleitet. Auch die Autoschleuse zwischen Böckstein und Mallnitz verkehrt in diesem Zeitraum nicht. Überprüfungen hätten gezeigt, dass im Bereich eines Tunnelportals dringende und umfangreiche Stützmaßnahmen notwendig seien.

Die Sperre ist ein Vorgeschmack auf die Komplettsanierung des Tauerntunnels ab Herbst 2024. Der 113 Jahre alte Bahntunnel muss dringend modernisiert werden. Von 18. November 2024 bis zum 7. Juli 2025 wird die Strecke darum komplett gesperrt.

(APA)