Teresa Präauer schreibt für das Spectrum einen Fortsetzungsroman in 52 Teilen. Darin schickt sie die Leser mit ihrem „Lieferdienst“ in die unterschiedlichsten Ecken Wiens ...

Flaubert hat welche geschrieben, Tolstoi und auch Dostojewski: Der Roman in Fortsetzungen blickt auf eine lange Tradition zurück, auch in der „Presse“, die in den 50er und 60er Jahren Werke von Alexander Lernet-Holenia, Sinclair Lewis oder Carl Zuckmayer publizierte.