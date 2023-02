Der Traum eines blinden Stadionsprechers

Wird in Dornbach Fußball gespielt, ist Entertainment sicher. Dafür sorgt Roland Spöttling mit Schmäh, Expertise – und einzigartigem Weitblick. auch heute im ÖFB-Cup. „Wir haben schon Lustenau und Austria auf der Speisekarte. SV Ried wird ein weiterer Leckerbissen."

Wien. Es gibt Geschichten im Sport, die gehen tief unter die Haut. Sie erzählen von Leid, Emotionen, endloser Passion oder sind gar märchenhaft. In diese Kategorie, gewürzt mit Wiener Schmäh, fällt der Auftritt von Roland Spöttling. Der 50-Jährige ist Stadionsprecher des Wiener Sport-Clubs. Er kennt jeden, und in jeder in Dornbach kennt ihn: den einzigen blinden Stadionsprecher in Europa.

„Ich mache es aus Spaß, ich lebe mit. Ich denke, dass hat Tradition.“ Wer Spöttling über Fußball und Quell der Lebensfreude fragt, muss allerdings sehr flott sein. Dann sprudelt es aus ihm heraus.