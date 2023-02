Wer hat denn die Zeit geschrumpft? 30 Jahre und kein bisschen weise

Eine Partei wie die FPÖ, die sich so viel politisches und moralisches Versagen geleistet hat, ist wieder auf Platz eins in den Umfragen. Aus eigener Kraft ginge das nie.

Nach dem fulminanten Wahlerfolg der FPÖ bei der niederösterreichischen Landtagswahl mit 24,19 Prozent der Stimmen ist sie zu erwarten gewesen. Sie, das ist die Schlagzeile „Der Aufstieg des Herbert Kickl“. Dennoch schockierte sie. Nicht, weil sie übertrieben gewesen wäre, sondern, weil sie so frappant an die Schlagzeilen von vor 30 Jahren bis 2000 erinnerte.



Der „Aufstieg des Jörg Haider“, einmal aufhaltsam, dann wieder unaufhaltsam. Mit jeder dieser Schlagzeile verstärkten die Medien den Eindruck des Unvermeidlichen. Nun, Kickl ist kein Haider. Er wird auch nicht jener Posterboy, dessen Titelgeschichten sich wie „Sex“ verkaufen. Das sei bei Haider der Fall gewesen, wie ein Journalist in der ORF-III-Dokumentation „Die Machtübernahme Jörg Haiders“ eingesteht: Je mehr Haider, desto mehr Profit.