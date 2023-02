Vom „Prenzlberg“ in die Josefstadt

Drucken

Hauptbild • Zahlreiche Möbel wanderten von Berlin mit nach Wien • Barbier

Das Wiener Gründerzeithaus im achten Bezirk kannte Floristin Veronika Euler-Rolle schon aus ihrer Schul- und Partyzeit. Seit 2021 wohnt sie nun dort mit ihrer Familie.

Nach ein paar Jahren in Berlin zog es die Floristin Veronika Euler-Rolle im August 2021 mit ihrem Mann, Andreas Ritschl, und Sohn Nils wieder zurück nach Wien, in die Heimat, „kurz bevor die Zwillinge Henri und Liv zur Welt kamen“. Zuerst in den 19. Bezirk, mit Nähe zur Natur. „Natürlich hat das Leben im Grünen durchaus seine Qualitäten, trotzdem merkten wir schnell, dass wir näher an das urbane und aktive Stadtleben andocken wollten.“ Ein Hinweis aus dem Freundeskreis über eine leer stehende Wohnung in der Josefstadt machte dies möglich.

DDR-Stil trifft Thonetstuhl

Die rund hundert Quadratmeter große Wohnung zwischen Florianigasse und Altem AKH liegt im ersten Stock eines klassischen Wiener Altbaus. Von jedem Zimmer führt der Blick in den begrünten ruhigen Innenhof. „Wir haben uns sehr gefreut, dass die alten Türen und Fenster sowie der Parkettboden gepflegt und in sehr gutem Zustand waren.“ Ganz wichtig war natürlich viel Platz für die Kinder. „Und wir lieben es, Gäste zu haben und bei einem guten Essen das Leben zu genießen.“ Die Straße ist ruhig und verschlafen, aber in den ersten oder siebenten Bezirk mit ihren kleinen Boutiquen, Restaurants und Cafés ist es nicht weit. Die Kids toben sich am liebsten im nahen Schönbornpark aus.