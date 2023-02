Mitreden: Gehören Insekten auf unseren Speiseplan?

Immer mehr Insekten werden in der EU als Lebensmittel zugelassen. Sollten wir in Zukunft alle mehr Insekten essen? Diskutieren Sie mit!

Erst vor kurzem hat die EU weitere Insektenprodukte als Nahrungsmittel zugelassen: Grillen, Larven des Getreideschimmelkäfers sowie des Mehlkäfers sowie Wanderheuschrecken dürfen gefroren, getrocknet oder als Pulver verwendet werden.

Und das ist noch lange nicht das Ende: "Derzeit gibt es acht weitere Anträge auf die Zulassung von Insekten als Lebensmittel", heißt es seitens der EU-Kommission. Wenn Insekten in Lebensmitteln verwendet würden, muss in der Zutatenliste der Artname aufgeführt werden.

Besonders appetitlich klingt das alles auf den ersten Blick nicht. Doch Insekten haben viele Vorteile: Sie können verhältnismäßig ressourcenschonend gezüchtet werden, gelten als nahrhaft und reich an Proteinen. Deshalb stehen sie auch in vielen Ländern der Welt schon längst auf dem Speiseplan. Nicht so in Europa. Bernadette Bayrhammer beantwortet die wichtigsten Fragen rund ums Thema.

Generell hat sich in Sachen Essen zuletzt einiges getan. Expertin Hanni Rützler sprach dazu im „Presse"Interview nicht nur über vegane Hausmannskost sondern auch übers Insekten-Essen. Sie sagt. „Das wurde ganz schnell als Spaß- und Gruselthema behandelt. Es wurde viel zu wenig auf das Potenzial abgestellt, das Insekten rein rational und ökologisch haben.“ Rützler meint, dass Insekten zunächst vor allem für die Tierernährung genutzt werden.

Unterdessen erforscht man in Graz, wie Mehlwürmer sich ökologisch züchten und verarbeiten lassen. Wissenschaftsredakteurin Alice Senarclens De Grancy hat sich das Projekt genauer angeschaut.

(sk)

Diskutieren Sie mit: Können Sie sich mit dem Gedanken anfreunden, Insekten zu essen? Sind sie eine nachhaltige Alternative zum Fleisch großer Tiere? Und: Machen Sie heute in Ihrer Ernährung etwas grundlegend anders als früher?