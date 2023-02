Generaldirektorin Haag: „Ich stehe nicht mehr zur Verfügung“

Sabine Haag beim Interview mit der „Presse“ in ihrem Büro im Haupthaus des KHM-Verbands. Zu ruhig findet sie es hier gar nicht.

Die Krisenjahre haben ihr alles abverlangt, sagt KHM-Generaldirektorin Sabine Haag. Sie wird sich nicht mehr bewerben. Über die „ruhigen Wasser“, in die sie das Haus führte. Und die Rückgabe der Benin-Objekte.

Die Presse: Wir haben die Vermutung, dass Sie sich nicht wieder bewerben, in der „Presse“ bereits geäußert. Angeblich habe Ihnen Staatssekretärin Andrea Mayer signalisiert, dass sie neue Weichen stellen möchte. Stimmt das?

Sabine Haag: Ich habe aus freien Stück schon voriges Jahr beschlossen, ab 1. 1. 2025 nicht mehr für eine weitere Funktionsperiode zur Verfügung zu stehen. Ich werde dann 16 Jahre lang an der Spitze des KHM-Verbands gestanden und viel bewirkt haben. In den vergangenen Wochen gab es sehr wohl Gespräche mit der Staatssekretärin, in denen es allerdings eher um Dinge wie den Zeitpunkt der Ausschreibung ging.