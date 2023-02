Eine WM mit rot-weiß-rotem Titelfavoriten

Mission Titelverteidigung in der Fremde: Österreichs Hockey-Herren um Benjamin Stanzl sind bei der ersten WM außerhalb Europas Titelanwärter Nummer eins. Zumal Dauerrivale Deutschland in Südafrika fehlen wird.

Pretoria. Gerade wurde der Hockey-Weltmeister unter freiem Himmel ermittelt, nun ist jener in der Halle an der Reihe: Nur eine Woche nach Ende der Feld-WM in Indien beginnen am Sonntag in Südafrika die Hallen-Weltmeisterschaften.



Ursprünglich hätte das Hallenturnier schon vor einem Jahr in Lüttich stattfinden sollen, wegen der Coronapandemie aber wurde es verschoben – und findet nun erstmals außerhalb Europas statt.

Das österreichische Männerteam tritt in Pretoria als Europameister und Titelverteidiger an. Durch die Coronaverschiebung sind die ÖHV-Männer mittlerweile seit fünf Jahren Titelträger, am 11. Februar 2018 gelang es Starstürmer Michael Körper und Co., den dreifachen Weltmeister Deutschland in Berlin im Penaltyschießen zu besiegen.



Das diesjährige Finale ist wieder für 11. Februar angesetzt, eine Revanche wird es in Pretoria aber nicht geben, der Rivale hat auf ein Antreten verzichtet. In Deutschland steigt parallel die Bundesliga-Finalrunde, außerdem hat sich das Nationalteam gerade bei der Feld-WM in Indien den Titel gesichert.



Dass sie die Deutschen nicht zu fürchten gehabt hätten, haben Österreichs Männer aber erst vor zwei Monaten mit einem 2:1-EM-Finalsieg über die DHV-Equipe in Hamburg unter Beweis gestellt. Nun gilt Österreich unter den zwölf WM-Teilnehmern (zwei Gruppen) als alleiniger Titelfavorit, umso mehr auch als Hockey-Aushängeschild Benjamin Stanzl nach einer Verletzungspause wieder mit von der Partie ist. Einzig Deutschland-Legionär Michael Körper (Harvestehuder THC) wird wegen des dortigen Bundesligafinales die ersten WM-Spiele verpassen.

Als härteste Gegner der Weltranglistenersten aus Österreich in Gruppe A bleiben die Niederländer (6) und Belgien (8). In Pool B sind Iran (3), Tschechien (4) und Australien (10) am höchsten gereiht. Zum Auftakt wartet Neuseeland (Sonntag 18 Uhr MESZ).

Sommerliche Hallen

Wenige Stunden zuvor bekommen es die ÖHV-Frauen mit WM-Gastgeber Südafrika zu tun (7.30 Uhr MESZ), Österreichs Damenauswahl will ihre erste WM-Medaille einspielen. Die Weltranglisten-Achten waren bei der WM 2018 nicht mit dabei, 2015 haben sie als Vierte Bronze erst im Penaltyschießen verpasst.



Ungewohnt für Frauen und Männer werden die sommerlichen Temperaturen sein, unter denen in Pretoria in der Halle gespielt wird. „Interessant wird sein, wie sich die Mädels auf die Temperaturen in der Halle einstellen. Es gibt angeblich keine Klimaanlage“, erklärt Cheftrainerin Corinna Zerbs. (red.)