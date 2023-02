Warum wir die ÖVP brauchen

Eine seriöse bürgerliche Partei als Schutzwall gegen „Österreich zuerst“-Hetze ist dringend notwendig.

Der Autor Dr. Peter Huemer

(* 1941) studierte Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte an der Uni Wien. Ab 1969 Mitarbeiter des ORF, Leiter der legendären Talkshow „Club 2“, danach Moderator der Ö1-Sendung „Im Gespräch“.

ÖVP gegen SPÖ, das ist wie Rapid gegen Austria. Zwar befinden sich beide Teams nur mehr im Mittelfeld, aber das macht nichts. Es ist unser Derby, und das Herz ist immer noch dabei. Das Hirn nicht mehr.

Denn mittlerweile ist nicht zu übersehen, dass ein anderes Team das Spielfeld beherrscht. Die FPÖ ist ein merkwürdiges Team, simpel, nicht rätselhaft. Rätselhaft sind ihre Wähler. Diese Mischung aus Wut und Hoffnung, die sie immer wieder dieser Partei zutreibt. Zuerst zu Haider.



Wie ein Messias schien er manchen. Dann der Absturz, weil Haider nicht aufhörte, zu quengeln und zu querulieren, und schließlich die Partei sprengte. Bittere Enttäuschung und Abkehr. Dann bei Strache – kein Messias mehr – der allmähliche Wiederaufstieg zur früheren Stärke, bis der sich in Ibiza um Kopf und Kragen schwadronierte. Und obendrein die Gucci-Handtasche seiner Frau. Wenn's wahr ist. Enttäuschung und Absturz. Und jetzt mit Kickl – die Parteichefs werden immer mickriger – wieder der Aufstieg. Und wieder sieht es so aus, als wäre die FPÖ nicht aufzuhalten. Bis sie sich selbst ins Knie schießt. Was sie verlässlich tut.

So viel Hetze war noch nie