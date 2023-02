Wenn Junge zu Delegierten werden

Bis 8. Februar können sich junge Erwachsene bewerben.

Wien. Für die 28. Weltklimakonferenz in Dubai zwischen 30. November und 12. Dezember 2023 und für jene im Jahr 2024 werden noch zwei Klima-Jugenddelegierte gesucht. Ziel dabei ist, vor Ort die Stimme der Jugend zu vertreten und die Geschehnisse kritisch zu verfolgen.

Die Bewerbungsfrist für das zweijährige Programm läuft noch bis 8. Februar und wird vom Klimaministerium finanziert. Voraussetzung ist ein Alter zwischen 18 und 26 Jahren – gutes Basiswissen rund um das Klima erwünscht. Allerdings ist zum Zeitpunkt der Bewerbung kein tiefgehendes Wissen über den UN-Verhandlungsprozess notwendig. Denn Teil des Jugenddelegiertenprogramms ist es, sich dieses Wissen in Workshops anzueignen. Das Programm wird in dieser Form bereits zum fünften Mal durchgeführt.

Ablauf und Aufgaben

Als Team von vier Personen werden die beiden Auserwählten zur Klimakonferenz in die Vereinigten Arabischen Emirate fahren. Unterstützung bekommen sie dabei von den beiden Senior-Jugenddelegierten. Auf der UN-Klimakonferenz werden sie die Klimaverhandlungen zwischen den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen live mitverfolgen. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, in Gesprächen mit Entscheidungsträgern bestehende Forderungen der Jugend zu vertreten und in internationalen Arbeitsgruppen Forderungskataloge auszuarbeiten. Über Presseaussendungen, Interviews und Social Media sollen sie ihre Eindrücke kommunizieren.

Bei der UN-Klimakonferenz im November 2024 in Tschechien übernehmen die beiden heuer noch Junior-Delegierten dann die Rolle der Seniors und werden die nachkommenden Juniors als Mentoren unterstützen. (bek)