Kalter Balkanwind in Saloniki

Hauptbild • Thessaloniki im Winter. • (c) imago images/ANE Edition (Vassilis Ververidis via www.imago-images.de)

Ich besuchte zwei historische Zentren des sephardischen Judentums. Anderswo zwängt sich der Reporter durch die Tür – bei einer ständig bedrohten Minderheit ist das ausgeschlossen.

Von Meldungen aufgestachelt, die schier unglaubliche Äußerungen von Antisemitismus in der heutigen EU behandelten, suchte ich zwei historische Zentren des sephardischen Judentums auf: Lissabon und Saloniki.



Nach Saloniki kam ich vorigen Winter. Eine Studie der „Action and Protection League“ hatte bei einem Sample von 16.000 Befragten herausgefunden, dass unter den 16 untersuchten europäischen Ländern nicht die erwarteten Verdächtigen Ungarn, Slowakei und Polen den Rekord in Judenfeindlichkeit brachen, sondern – Griechenland. So glaubten in Hellas 58 Prozent an ein „geheimes jüdisches Netzwerk, das politische und wirtschaftliche Angelegenheiten in der Welt beeinflusst“.

Das osmanisch regierte Saloniki war nach der Vertreibung der Juden 1492 aus Spanien und 1496 aus Portugal zu einem sephardischen Jerusalem erblüht, mit einer jüdischen Bevölkerung von bis zu 100.000 und eigenen täglich erscheinenden Zeitungen wie „Le Progrès de Salonique“. 96 Prozent der zuletzt 48.974 griechischen Juden wurden in KZ ermordet, die meisten in Auschwitz, die meisten vergast. Heute existiert nur eine kleine Gemeinde, Pfizer-CEO Albert Bourla ist ihr bekanntester Abkömmling.