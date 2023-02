Wovon träumt mein Hund?

Drucken

Hauptbild • Letztlich ist die Traumforschung selbst ein wissenschaftlicher Irrgarten. • Getty Images/EyeEm

Dass Träumen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht allein Menschensache ist, ist eine erstaunlich neue Erkenntnis. Manchmal bellt mein Hund im Schlaf leise. Er verarbeite seinen Stress, sagt die Trainerin.

Der muss jetzt erst einmal schlafen“, das war der Universalratschlag meiner Hundetrainerin, jedes Mal, wenn meinem aus dem Tierheim adoptierten Mischling irgendetwas widerfahren war: eine Begegnung mit einem anderen Hund, ein lautes Geräusch, ein längerer Spaziergang, eine Nachbarin im Stiegenhaus. Alles nährte seinen Dauerzustand alerter Ängstlichkeit, und nur der wattige Tiefschlaf im gewohnten Bett schien ihm vorübergehend Linderung zu verschaffen. Manchmal bellte er dabei schlaff und leise. Im Schlaf, so sagte die Trainerin, verarbeite der Hund seinen unsäglichen Stress. Sie sagte nicht: im Traum. Dass Träumen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht allein Menschensache ist, ist eine erstaunlich neue Theorie; so neu, dass es noch ein wenig verwegen daherkommt, sie zu stützen und vor ihrer nicht geringen Gegnerschaft zu verteidigen.

Freud nannte die Traumdeutung in seinem gleichnamigen Buch die „Via Regia zur Kenntnis des Unterbewussten“. Dass dieser Königsweg auch durch Hufabdrücke, Pfotenspuren und die Prägungen außerweltlich anmutender Tentakel gezeichnet sein dürfte, war beim Erscheinen des bis heute richtungsweisenden Buchs vor 123 Jahren noch nicht denkbar. Das liegt gewiss auch daran, dass die Traumforschung lange Zeit durch Sprache vermittelt werden musste: Träume erforschen hieß immer auch Traumerzählungen und -erinnerungen erforschen. Dann kam die Gehirnforschung, und wo ein Labor ist, sind die Laborratten nicht weit.

Im Frühjahr 2001 ging die Meldung durch die Presse, zwei Forscher des Massachusetts Institute of Technology hätten Beweise erbracht, dass Ratten träumen. Sie hatten die Tiere tagsüber durch ein komplexes Labyrinth geschickt und dabei ihre Gehirnströme aufgezeichnet. Nächtens wurden die Ratten erneut verkabelt. Und siehe da, was sich bei den schlafenden Ratten im Hippocampus abspielte, glich dem Suchspiel im Wachzustand aufs Genaueste, so genau, dass die Forscher nachvollziehen konnten, an welcher Stelle des Labyrinths sich die Ratte im Traum jeweils befand. Die Interpretation dieser Ergebnisse fasste Forscher Matthew Wilson in einem Interview mit der „New York Times“ allerdings denkbar zögerlich zusammen: „Unsere Fähigkeit, Tiere nach ihren Träumen zu befragen, sind begrenzt“, und Träume seien stets subjektiv. Wenn man genau hinhört, spricht er damit den Tieren dennoch ein Bewusstsein zu. Etwas Subjektives zu erleben setzt schließlich voraus, dass man ein Subjekt ist.