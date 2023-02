Linz lädt zum Burschenbundball - und zur Gegendemonstration

Nach zwei Jahren der coronabedingten Pause findet in heute der Burschenbundball statt. Das Bündnis „Linz gegen Rechts“ ruft zum Protest auf.

In Linz findet heute, Samstag, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der Burschenbundball statt - und damit auch die Demonstration des "Bündnis Linz gegen Rechts", das die Veranstaltung als rechtsextrem kritisiert. Die Demonstrations-Anmelder rechnen mit rund 300 Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmern. Die Polizei erwartet keinerlei Probleme, man sei aber gut vorbereitet, hieß es seitens der Exekutive im Vorfeld.

Die - so die Eigendefinition der Ballveranstalter - "Jahresveranstaltung der in Oberösterreich lebenden Mitglieder von nationalen waffenstudentischen Verbindungen, ihrer Angehörigen und Freunde" im Palais Kaufmännischer Verein sorgt traditionell für Kritik. SPÖ und Grüne sehen darin ein Vernetzungstreffen der rechten Szene und kritisieren zudem, dass die Veranstaltung unter dem Ehrenschutz von LH Thomas Stelzer (ÖVP) steht. Früher stand der Ball auch unter dem Ehrenschutz des Rektors der Linzer Johannes Kepler Universität. Das Rektorat übernimmt aber seit 2020 generell keinen Ehrenschutz mehr für Bälle - die in geheimer Abstimmung des Senats getroffene Entscheidung kann wohl in Zusammenhang mit dem Burschenbundball gesehen werden.

Kundgebung startet um 17.30 Uhr

Tradition hat neben dem Ball, der laut Veranstaltern seit 1948 - mit Ausnahme der Pandemiejahre - regelmäßig stattfand, seit etlichen Jahren auch eine Demonstration des Bündnis "Linz gegen Rechts". Diesem gehören rund 35 Organisationen an, viele davon mit rotem, grünem oder gewerkschaftlichem Hintergrund. Der Ball werde "maßgeblich von der deutschnationalen Burschenschaft Arminia Czernowitz organisiert", kritisierte Bündnis-Sprecherin Eva Reiter, man wolle dem Ball "ein lautstarkes und friedliches Zeichen für eine demokratische, offene und freie Gesellschaft, ohne ewiggestriges, rechtsextremes Gedankengut" entgegensetzen.

Die Kundgebung startet um 17.30 Uhr am Platz vor dem Ars Electronica Center und führt bis zum Martin Luther Platz an der Landstraße, wo der Sperrkreis beginnt. Musikalische Unterstützung kommt von der Linzer Band Bucanero. Auswirkungen hat die Demo auf den Öffentlichen Verkehr: Zwischen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße bzw. Landgutstraße fährt ab 17 Uhr bis Demo-Ende keine Straßenbahn. Es werde ein Schienenersatzverkehr eingerichtete, informierten die Linz Linien. Der Ball beginnt dann um 20.30 Uhr im Palais Kaufmännischer Verein.

(APA)