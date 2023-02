Diese spekulative Aktie könnte laut Experten um 135 Prozent steigen

Der Grund, dass dieses medizinische Dienstleistungsunternehmen Konjunktur hat und haben wird, liegt in der stets steigenden Lebenserwartung der Menschen.

Unser Let's make money Spezial zu hochspekulativen Aktien versteht sich wohlgemerkt nicht als Tipp, sein Vermögen auf Einzelaktien zu setzen – das wäre auch bei nichtspekulativen ein Unsinn. Bei hochspekulativen geht es vielmehr darum, mit einem kleinen Spielgeld, nun ja, zu spielen. Damit kann man kurzfristig viel gewinnen oder eben viel verlieren. Oder man kann langfristig viel gewinnen oder verlieren. Wie das eben bei einem Spiel so ist.

Zur Demonstration, wie sich solche Aktien verhalten, ein Rückblick auf die seit Jahresbeginn hier vorgestellten Aktien. Das Papier von Modern Plant Based Food (ISIN: CA6076771014), einem Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel, hat seit der Besprechung hier vor einer Woche 35 Prozent zugelegt.

Bei der Aktie des Biotechunternehmens Vivoryon Therapeutics (ISIN: NL00150002Q7) waren es binnen zweier Wochen knapp neun Prozent. Fünfeinhalb Prozent im selben Zeitrahmen beim Papier des Pharmaunternehmens Altimmune (ISIN: US02155H2004).

Bei der Lithiumfirma Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017) waren es binnen dreier Wochen acht Prozent und nach der Erinnerung an sie vor einer Woche 9,8 Prozent. Beim Konkurrenten American Lithium (ISIN: CA0272592092) in denselben Zeiträumen 6,5 Prozent plus bzw. 1,7 Prozent minus.

Und bei den hier vor vier Wochen vorgestellten Papieren des Spezialisten für Datenanalysesoftware Nowvertical (ISIN: CA67013H1064) und des Finanzdienstleisters Sofi Technologies (ISIN: US83406F1021) waren es sieben bzw. im zweiten Fall satte 60 Prozent.

Auch heute wollen wir eine spekulative Aktie vorstellen, der Experten großes Kurspotenzial geben.