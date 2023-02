Stiller Erneuerer der heimischen Kochkunst

Die Reputation von Heinz Reitbauer reicht weit über die Grenzen des Landes hinaus. Im Steirereck holt er Zutaten auf den Teller, von denen viele bis vor Kurzem nicht wussten, dass es sie gibt.

Eine Serie über relevante Persönlichkeiten der österreichischen Küche kann nicht anders beginnen als mit dem Namen Heinz Reitbauer. Kein Küchenchef neben ihm hat die heimische Kochkunst so beeinflusst wie er, kaum einer verfügt über eine vergleichbare Reputation im Ausland. Dennoch sind ihm Allüren so fremd wie Fertigsaucen.

Als 1996 im Niemandsland in der Obersteiermark das Steirereck am Pogusch aufsperrte, gab es auf der Speisenkarte drei Rubriken: „aus dem Garten“, „aus dem Wasser“ und „aus dem Stall“. Autor der Karte war Heinz Reitbauer, damals 25 Jahre alt und ausgerüstet mit Erfahrungen aus den damals besten Restaurants Europas, etwa bei Alain Chapel in Mionnay oder bei Anton Mosimann in London, davor bei den Obauers in Werfen.