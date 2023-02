"Waldhäusl ist irgendwo falsch abgebogen"

Marlene Svazek ist seit 2016 Chefin der Salzburger FPÖ, 2018 war sie zudem Generalsekretärin der Bundespartei. Bei der Wahl am 23. April wird der Partei der 30-Jährigen ein Plus vorhergesagt.

Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek kritisiert Gottfried Waldhäusl für dessen TV-Eklat und findet, dass sich ihre Partei manch schrille Corona-Behauptung „hätte sparen können". Und: Eine Koalition mit der ÖVP schließt sie keineswegs aus.

Frau Svazek, würden Sie – wie Ihr Kollege Gottfried Waldhäusl – einer Gymnasiastin mit Migrationshintergrund sagen, dass Ihnen lieber wäre, sie wäre nicht im Land?

Marlene Svazek: Ich würde das nicht so machen. Gerade als Politiker hat man die Aufgabe, dass man den Menschen seine Standpunkte ausführlich erklärt. Das hat er nicht getan, und das kann man ihm auch vorwerfen.

Was hätte er denn noch erklären müssen?

Dass offene Grenzen mit der Asylproblematik zusammenhängen und nicht mit Klassen, in denen Schüler mit Migrationshintergrund sitzen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Themen, die er verknüpft hat. Das kann man vielleicht am Stammtisch so salopp sagen, aber nicht in einer Diskussion.

Sind Sie denn Waldhäusls Meinung, dass diese von ihm im Fernsehen angesprochenen Schüler mit Migrationshintergrund nicht hier sein sollten?