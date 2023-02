Die (gar nicht so) unschuldigen Brettspiele

Drucken

Hauptbild • Pieter Owen, Nina Aichberger, Theresa Einhauer und Felix Goldberg (v. l.) in der Paradice Board Game Bar beim Spielen des Spiels „Everdell“. • Die Presse/Clemens Fabry

Spät, aber doch muss sich die Spielebranche der Debatte über diskriminierende Darstellungen in Spielen stellen. Gleichzeitig sorgen junge, kleine Spieleverlage für mehr Diversität denn je.

Man kann auf dem Wohnzimmertisch ganze Landschaften entstehen lassen wie in „Carcassone“. Im Brettspiel „Kitchen Rush“ gemeinsam ein Restaurant führen. Oder sich in einem der derzeit populären Crime-Spiele als Detektive versuchen.

Keine Frage, es sind verschiedene Welten, in die man eintauchen kann, wenn man einen Spielplan aufklappt und sich in ein Brettspiel vertieft. Man kann dabei aber auch Länder erobern, in Afrika und auf exotischen Inseln ziemlich ungeniert die lokale Bevölkerung ausbeuten, Rohstoffe plündern, Krieg spielen.