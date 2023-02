Apple spielt den grantigen Türsteher

Die neuen HomePods von Apple liefern sehr guten Klang, können zu einem Stereopärchen geschaltet werden und doch gibt es ein großes Aber.

Es ist Fakt: Wer in die Apple-Welt eintauchen möchte, wird mit offenen Armen empfangen. Doch wehe, ein Google-Smartphone nähert sich, dann macht Apple die Schotten dicht und markiert den grantigen Türsteher, dem der willige Gast nicht zu Gesicht steht. Dabei tut sich der iPhone-Konzern bei seinen neuen smarten Lautsprechern keinen Gefallen, denn der neueste HomePod weiß zu gefallen. Aber eben nur, wenn zum Vernetzen ein iPhone anklopft. Aber der Reihe nach.

Im Jänner wurden die neuesten Lautsprecher präsentiert. Am eigenwilligen Design, das so manch interessierter Kunde in Onlineforen als Klopapierrolle kritisierte, änderte sich kaum etwas. Tatsächlich gibt es jetzt statt einer grauen Version eine graublaue, samt farblich passendem Kordelkabel (der einzige physische Anschluss am Gerät übrigens). Das Bedienungsfeld ist nun mehr in den Lautsprecher eingelassen und schimmert farblich unauffällig, sobald es aktiv ist.



So müssen Installationen laufen. Wie eingangs erwähnt, ist die Einrichtung nur mit einem iPhone möglich. Aber dafür so unkompliziert und schnell, dass man hier laut rufen möchte: Bitte kopiert das, liebe Mitbewerber!

Was wäre zudem ein Lautsprecher, ohne Assistenz, in diesem Fall Siri, diese erinnert auch an anstehende Termine, wenn man ihr die Verknüpfung zum Kalender erteilt (muss man aber nicht). Sehr fein ist, dass sich zwei HomePods zu einem Stereopärchen verbinden lassen, das einem Fernseher akustisch zur Seite gestellt werden kann − sofern die neueste Apple-TV-4K-Box ebenfalls eingezogen ist.

Im Gegensatz zu einer Soundbar lassen sich die zwei Laustprecher-Zylinder aber auch leichter ins Wohnzimmer-Interieur integrieren und das TV-Gerät selbst wird nicht verstellt. Doch dieses Setting hat auch seinen Preis: mit knapp 170 Euro schlägt der neueste Apple-TV, die Streaming-Box, zu Buche und die HomePods selbst mit je 350 Euro. Somit liegen die Gesamtkosten bei knapp 900 Euro. Zahlt sich diese Investition wirklich aus?

In den 2,3 Kilogramm schweren Lautsprechern versteckt sich jede Menge Technik, die dafür sorgt, dass Musik satt und kräftig durch die Räume hallt. Damit der Bass angenehm austariert bleibt, wurde ein internes niederfrequentes Kalibrierungsmodul integriert. Hans Zimmers Kompositionen erfüllen den Raum binnen kürzester Zeit mit wohlig angenehmen Klang. Aber auch Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1 in B-Moll lässt einen angenehm erstaunt zurück. Der Klang ist präzise und prägnant. Sie tun, was sie tun sollen.

Ebenso verhält es sich im Verbund mit einem Fernseher. Seit diese nur dann als modern gelten, wenn sie kaum noch eine Tiefe aufweisen, hat die Akustik massiv gelitten. Selbst Menschen, die sich nicht als audiophil bezeichnen, hören den deutlichen Unterschied. Im Gegensatz zu manch anderen Sound-Hilfen schwingen Bild und Sound in synchroner Harmonie und es gibt keine versetzte Sprachausgabe.



Nettes Gimmick. Nach einem Update können die Lautsprecher jetzt auch wirklich ganz stumm geschaltet werden. Der HomePod misst nun wie schon bei den bunten Mini-Versionen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Wirklich nett, aber nicht mehr als eine Spielerei. Da hätte man die Funktion vorziehen können, dass die Lautsprecher direkt das iPhone informieren, wenn der Rauchmelder oder die Alarmanlage angehen. Das soll noch kommen, ganz im Gegensatz zum offenen Türchen für Android-Nutzer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2023)