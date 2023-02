Layla brät Hamburger!

Zwei Brüder aus Neuseeland gründeten 2001 in Portland, Oregon, das Unknown Mortal Orchestra. Nach den Alben „Sex & Food“ und „IC-01 Hanoi“ soll demnächst „V“ erscheinen.

Unknown Mortal Orchestra: „Layla“.Zwei Laylas kennt die Popgeschichte bis dato. Jene, die Eric Clapton 1970 im gleichnamigen Lied auf Knien anflehte. Und die aus dem Sommerhit 2022 von DJ Robin und Schürze, der etliche Anstandshüter auf den Plan rief, u. a. weil sich der Name darin auf „geiler“ reimt. Ob das Unknown Mortal Orchestra das weiß? Es stellt uns eine Layla vor, die offenbar derselben Arbeit nachgeht wie die Comicfigur Spongebob: „How many burgers you wanna turn?“, fragt der Sänger mit hoher, sanfter Stimme, „how many times do you wanna get burned?“ Also schlägt er gemeinsames Abhauen vor, folgt dabei einem archaischen Popmotiv: „Let's get outta this place!“

Vorgetragen wird das zu einem in die Welt der staubigen Highways (mit Burgerrestaurants) übersetzten Reggae-Rhythmus: sehr entspannt. Doch ein wenig Dringlichkeit vermittelt ein feines Gitarrensolo, das weniger an Eric Clapton erinnert als an J. J. Cale. Cool.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2023)