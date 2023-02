Jojo Moyes: In den Schuhen einer Schwester

Bestseller-Autorin Jojo Moyes steht bei Lesern mit Anspruch nicht hoch im Kurs. Schade, denn ihr neuer Roman „Mein Leben in deinem“ ist viel besser, als der Titel vermuten lässt.

Zwei Teenager stehen vor dem Spiegel, machen sich für den Abend zurecht und wälzen Familienprobleme: „Echt. Warum sind Erwachsene so kompliziert? Man sollte denken, dass man alles geklärt hat, wenn man über vierzig ist.“ Echt, Kinder, ihr habt keine Ahnung! Dann geht's nämlich erst so richtig los.

Das gilt zumindest für die Frauen in Jojo Moyes' neuem Roman „Mein Leben in deinem“. Alle weiblichen handelnden Personen sind deutlich jenseits der 40, alle rutschen in die gesellschaftliche Unsichtbarkeit ab, alle sind (oder werden gerade) „Überlebende“: Die pflichtbewusste Sam strampelt sich in einem Job ab, in dem sie gemobbt wird, den sie aber braucht, seit ihr Mann nach dem Tod seines Vaters in eine schwere Depression gerutscht ist und seine Arbeit verloren hat. Dazwischen hält sie ihre anstrengenden, selbstbezogenen Eltern bei Laune, die zwar eine Reinigungskraft nicht mit ihrem linken Gewissen vereinbaren können, sehr wohl aber, das die Tochter zweimal die Woche zum Putzen zitiert wird.