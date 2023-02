Peking: In den Bars gehen die Lichter aus

Sperrstund' is' – für immer. Eines der letzten Bierlokale in der Pekinger Sanlitun Street. Menschen kommen, um Abschiedsfotos zu machen.

Die Sanlitun Bar Street, Pekings erste Ausgehmeile nach westlichem Muster, wird nun endgültig abgerissen. Für viele alteingesessene Hauptstädter geht damit eine Ära zu Ende.

Bevor die Lichter in der Sanlitun Bar Street endgültig ausgehen, leuchten die Neonfassaden ein letztes Mal in die Pekinger Nacht. Viele Schaulustige, oft im Studentenalter, sind an diesem Dienstagabend in die ikonische Ausgehmeile gezogen, um Selfies zu schießen, ehe die Kulisse für immer verschwindet. Sie spähen durch staubige Glasfassaden der Kneipen, als handle es sich um museale Relikte einer lang vergessen geglaubten Vergangenheit.

Irgendwie stimmt das auch: Die letzten verbliebenen Bars, die unbeholfene Namen wie „Red Moon Club“ oder „Power Station“ haben, wirken absurd aus der Zeit gefallen: Statt Craft Beer gibt's Flaschen im Sechserpack, aus Boxen dröhnt seit Jahren „Hotel California“ in Dauerschleife. Schon seit 1995 wird in Pekings erster Ausgehmeile nach westlicher Art gefeiert und getrunken. Für die schnelllebigen Maßstäbe von Chinas Hauptstadt ist das eine halbe Ewigkeit. In diesen Tagen indes werden Abrissbirnen anrollen, um den Straßenzug zu planieren. So verschwindet der letzte Rest des alten Sanlitun-Viertels – eine Gegend, die sich über Jahrzehnte gewandelt und gehäutet hat und zum Synonym für Glamour, Konsum und Internationalität wurde.



Bars für Anfänger. „Als ich nach Peking gekommen bin, war das praktisch die einzige Straße, wo überhaupt etwas los war“, erinnert sich Jim Boyce, der seit 2005 über Lokale in Peking bloggt. Der Kanadier kann stundenlang über die Experimentierfreude hiesiger Köche schwärmen, ist vernetzt mit Weinhändlern und Pub-Wirten. Doch mit der Sanlitun Bar Street wurde er nie recht warm: „Für mich sehen die Bars aus, als wären sie für Leute gemacht, die noch nie in einer richtigen Bar waren.“ Es sei so, als wäre man als Tourist in einem neuen Land, spreche dessen Sprache nicht und gehe halt zum nächstbesten McDonald's. Oder eben zur Bar Street.