Sehnsucht nach Gemüse

Wer dieses Jahr etwas Neues probieren will, kann in einer gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft einsteigen. Mit ihrem Beitrag finanzieren die Mitglieder den Betrieb – und bekommen dafür (meist jede Woche) einen Anteil der vielfältigen Ernte. Eine Auswahl.

1. Gela Ochsenherz, Fuchsenwaldstraße 90, 2230 Gänserndorf, www.ochsenherz.at

Die erste solidarische Landwirtschaft in Österreich versorgt rund 300 Menschen mit Gemüse, darunter zahlreiche Raritäten. Für Ernteanteile von Juni bis November gibt es noch freie Kistl-Plätze, verschiedene Abholstandorte, Richtwert 135 €/Monat.

2. Ackerschön, Hasendorf 51, 3454 Sitzenberg-Reidling, www.ackerschoen.at

Baut seit 2018 auf fünf Hektar Land übers ganze Jahr Gemüse unterschiedlichster Sorten an. Neue Mitglieder können jederzeit einsteigen, Abholung in 1090, 1140 oder ab Hof, Richtwert 140 €/Monat.

3. Solidarische Landwirtschaft Ouvertura, Prügelweg, 2441 Mitterndorf an der Fischa, www.ouvertura.at

Junges Projekt, das Mitglieder zweiwöchentlich mit Obst, Eiern, Getreide, Gemüse und mehr versorgt. Probemitgliedschaften für die aktuelle Saison möglich, verschiedene Abholstandorte in und um Wien.

Häppchen

von B. Bayrhammer



Käfigeier im Krapfen



Vier Pfoten kritisiert fehlende Angaben.

Es ist Krapfenzeit. Was in den flaumigen Dingern drin ist, ist freilich nicht immer ganz klar: Bei einer Auswertung der Tierschutzorganisation Vier Pfoten fehlten auf 18 von 42 Krapfen die Angaben zur Herkunft der Eier. Das bedeute, dass hier auch importierte Käfigeier verwendet werden könnten.

Sushi-Terror in Japan



Ungustiöse Onlinevideos sorgen für Wirbel.

Menschen, die Sushi am Restaurantförderband mit angespuckten Fingern betatschen, es mit einer Extraportion Wasabi versehen, bevor es jemand anderer isst, oder Saucenflaschen abschlecken: Derartige Videos sorgen derzeit in Japan für Wirbel.

Chef's Table im Wohnzimmer



Acht Gänge von Lukas Kapeller in Steyr.

Sein neues Gourmetrestaurant in Steyr soll Ende April fertig sein. Davor lädt der junge oberösterreichische Koch Lukas Kapeller gemeinsam mit Michael Schlöglhofer zum achtgängigen Menü ins private Wohnzimmer.

Neue Bars in Wien



Marco Pani hat eine Cocktailbar eröffnet.

Cocktailfreunde, aufgepasst: Der Barkeeper Marco Pani hat auf der Rossauer Lände 41 die Bar Pani eröffnet, laut Gault&Millau folgt demnächst eine weitere Adresse: die Bar Glückskind in der Habsburgergasse in der Wiener Innenstadt.

Buchtipp

von B. Bayrhammer

Die klassische französische Küche

Joël Robuchon

Christian Verlag 800 Seiten, 72 Euro

Der Umfang lässt schon erahnen, was das Konzept hinter dem Buch ist: Das wuchtige, nicht weniger als 800 Seiten starke Werk ist eine Enzyklopädie der französischen Küche – und zwar aus der Feder eines wirklich Großen: des 2018 verstorbenen, mit insgesamt 30 Michelinsternen ausgezeichneten Jahrhundertkochs Joel Robuchon. Das Buch ist schnörkellos, nicht illustriert, dafür erfährt man sogar, wie viele Millimeter manche Würfelchen groß sein müssen. Robuchons legendäres Kartoffelpüree braucht so feine Angaben nicht. Richtwert: auf ein Kilo Erdäpfel ein Viertel Kilo Butter. Insgesamt. Wer sich in die französische Küche vertiefen will und Julia Child noch nicht zu Hause hat, könnte mit dem Buch seine Freude haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2023)