Ein Bild aus Taipei. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an.

Der Vertreter Taiwans in Deutschland, Shieh Jhy-Wey, erwartet bei einem möglichen Angriff Chinas einen „echten Blitzkrieg“. Der Diplomat fordert von Deutschland mehr Distanz zu China.

China zieht nach Einschätzung eines taiwanischen Diplomaten Lehren aus dem Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine. Der chinesische Präsident Xi Jinping werde einen möglichen Angriff auf Taiwan als "echten Blitzkrieg" führen, sagte der Vertreter Taiwans in Deutschland, Shieh Jhy-Wey, am Samstag im Gespräch mit RTL/ntv.

"Er hat die Fehler Putins gesehen. Xi müsste sehr grausam vorgehen." China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an. Shieh forderte Deutschland auf, seine wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China zu reduzieren.

(APA/Reuters)