USA schießen mutmaßlichen Spionageballon aus China ab

US-Präsident Joe Biden hat grünes Licht für den Abschuss des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons gegeben. Zuvor war der Luftraum über der Atlantik-Küste von zwei Bundesstaaten gesperrt worden.

Die USA haben einen Spionageballon Chinas am Samstag vor ihrer Küste abgeschossen. Präsident Joe Biden habe den Abschuss durch das Militär gebilligt, erklärten Regierungsvertreter. Verteidigungsminister Lloyd Austin teilte mit, die Luftwaffe habe den Ballon vor der Küste des Bundesstaats South Carolina gestoppt. China habe den Ballon zur versuchten Überwachung strategischer Einrichtungen auf dem US-Festland eingesetzt. Peking bestreitet die Vorwürfe.

Nach Angaben des Ministeriums hatte Biden bereits am Mittwoch entschieden, dass der Ballon abgeschossen werden solle, sobald dies ohne Gefahr für das Leben von US-Bürgern geschehen könne.

Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie ein weißer Ballon abgeschossen wurde. Eine Operation zur Bergung der Trümmerteile soll bereits laufen.

„Werden uns darum kümmern"

Im Vorfeld hatten US-Behörden drei Flughäfen im Osten des Landes vorübergehend geschlossen. "Um das Verteidigungsministerium bei einer nationalen Sicherheitsmaßnahme zu unterstützen", seien die An- und Abflüge an drei Flughäfen in den Bundesstaaten South und North Carolina unterbrochen worden, teilte die Luftfahrtbehörde am Samstag mit. Die Küstenwache wies Schiffe an, die Gegend umgehend zu verlassen. Als Grund wurden US-Militäroperationen genannt, "die eine bedeutende Gefahr darstellen".

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden auf Nachfrage von Journalisten zu dem Ballon gesagt: "Wir werden uns darum kümmern." Nähere Angaben machte der US-Präsident zunächst nicht. Laut Luftfahrtbehörde handelt es sich um die vorübergehend geschlossenen Flughäfen Wilmington, Myrtle Beach und Charleston.

„Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage"

Der Überflug des Ballons von der Größe dreier Busse war am Donnerstag publik geworden. "Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte", sagte ein Pentagon-Vertreter. In der Region befinden sich unter anderem Luftwaffen-Stützpunkte und unterirdische Atomraketen-Standorte.

Die Ballon-Causa hatte den Bemühungen um bessere Beziehungen der beiden Großmächte einen Dämpfer versetzt. Eine Reise von US-Außenminister Antony Blinken nach China wurde verschoben, wie das US-Präsidialamt mitgeteilt hatte. Das Pekinger Außenministerium hatte erklärt, es handle sich um einen zivilen Forschungsballon. China bedaure, dass er in den US-Luftraum abgetrieben sei.

(ag./red.)