Ein Wiener ist Junioren-Weltmeister im Skispringen

Der Wiener Louis Obersteiner, die beiden Tiroler Jonas Schuster und Stephan Embacher sowie der Kärntner Julijan Smid holten in der Nacht auf Sonntag bei der Junioren-Weltmeisterschaft im kanadischen Whistler den WM-Titel im Team.

„Es ist einfach so cool, so unglaublich. Ich checks noch gar nicht. Letzten Winter Jugend-Olympia-Gold und jetzt sogar noch Junioren-Weltmeister. Jetzt haben wir den Beweis: Das geht auch als Wiener", sagt Louis Obersteiner. Der Stadtadler setzte sich im Team mit den beiden Tirolern Jonas Schuster und Stephan Embacher sowie dem Kärntner Julijan Smid durch: Mit 99,5 und 96,5 Metern flog Obersteiner im Olympic Park der Spiele von 2010 in Vancouver nahe an die 100-Meter-Marke. „Ich habe gewusst, das wird ein richtig knapper Bewerb. Österreich hatte einen Titel der letzten WM zu verteidigen, das war natürlich in unseren Köpfen. Wir tanzen jetzt in unserer Kabine.“

Die Juniorenweltmeister aus Österreich: Julijan Smid (v. li.), Louis Obersteiner, Stephan Embacher und Jonas Schuster. Stadtadler

Obersteiner springt seit elf Jahren bei den Stadtadlern, dem einzigen Skisprungclub in Wien und Niederösterreich. In den vergangenen Jahren wurde er schon als erster Wiener Schüler-Staatsmeister, zwei Mal Jugend-Staatsmeister und vergangenes Jahr auch Jugend-Olympiasieger. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat das Talent des Stadtadlers mit französischen Wurzeln längst bemerkt und in seinen Kader geholt. Dabei steht eigentlich die Matura am Schigymnasium Saalfelden noch an.

„Einfach ein Vorbild"

„Wir alle bei den Stadtadlern wissen, wie hart Louis für diesen Erfolg gearbeitet hat“, sagt der Vereinsvorsitzende Florian Danner. „Seine Familie und unsere Mädchen und Burschen im Verein haben alle in der Nacht im Livestream aus Kanada mitgefiebert. Er ist einfach ein Vorbild, der schon unseren Jüngsten zeigt: Es ist egal woher du kommst. Auch durch Louis ist Wien eben Wien."

Mit 200 Mitgliedern sind die Stadtadler einer der größten Skisprungclubs Österreichs und das, obwohl die nächste Trainingsschanze für die vielen Kinder mehr als 100 Kilometer entfernt ist. Die Trainerinnen und Trainer fahren jedes Wochenende mit den Mädchen und Burschen in die Steiermark, nach Oberösterreich, Salzburg oder Kärnten.

Der Verein kämpft seit Jahren für eine Nachwuchs-Trainingsschanze in Wien und Umgebung im Ganzesjahres-Mattenbetrieb. Titel wie der von Junioren-Weltmeister Louis Obersteiner oder die internationalen Erfolge von jungen Talenten wie Meghann Wadsak und Sara Pokorny als Staatsmeisterinnen und Alpencup-Siegerinnen wären dann möglicherweise noch weit öfter nach Wien zu holen.

