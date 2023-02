Lagerhalle in Wien-Simmering abgebrannt

Rund 100 Einsatzkräfte sind Mitten in der Nacht in Wien Simmering ausgerückt. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

In Wien-Simmering ist in der Nacht auf Sonntag eine Lagerhalle in Vollbrand gestanden. Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde gegen 1.00 Uhr früh gerufen und war mit 25 Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften an Ort und Stelle, wie es in einer Aussendung der Stadt Wien in der Nacht hieß. Derzeit gebe es keine Meldungen über zu Schaden gekommene Personen.

Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle. Es seien jedoch umfangreiche Nachlöschungen erforderlich, und die Arbeiten würden sich bis in die frühen Morgenstunden erstrecken.

(APA)