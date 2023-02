Ein 69-Jähriger ist auf einer Schneeschuhwanderung im Eis eingebrochen. Eine Dreiviertelstunde harrte er im kalten Wasser aus.

Ein Mann ist am Samstagnachmittag im Kleinwalsertal in ein vereistes Gewässer gestürzt und unter die Eisdecke geraten. Die Polizei berichtete nun über weitere Details, so musste der 69-Jährige rund eine Dreiviertelstunde im eiskalten Wasser ausharren, bis er vom Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen werden konnte. Die Bergung war laut den Einsatzkräften sehr schwierig.

Der Mann war mit einer siebenköpfigen Schneeschuhwandergruppe im Bereich der Alpe Melköde im Gemeindegebiet von Hirschegg unterwegs. Gegen 15.00 Uhr querte er oberhalb eines Wasserfalls einen Bach und stürzte mit seinem Hund an der Leine ab. Er brach ins Eis des Bachbetts ein und geriet unter die Eisdecke. Die Mitglieder seiner Gruppe kamen dem Mann und seinem Hund zu Hilfe und verhinderten ein weiteres Abrutschen.

Die Bergung des Verunfallten gestaltete sich schwierig, an dem Einsatz waren neben Bergrettung, Rettung, Flugrettung und Polizei auch die Wasserrettung und das Kriseninterventionsteam beteiligt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 69-Jährige ins Krankenhaus Immenstadt (Allgäu) eingeliefert. Zu seinem Zustand konnte die Polizei am Sonntagvormittag keine Angaben machen.

