Wellnessbereich in Hotel in Wien-Landstraße stand in Flammen

Beim Brand im Wellnessbereichs eines Hotels in Wien-Landstraße hat die Feuerwehr am Samstagabend 69 Personen in Sicherheit gebracht. Die Flammen im siebenten Stock des Gebäudes am Rennweg waren schnell gelöscht, jedoch waren danach noch umfangreiche Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen erforderlich, hieß es am Sonntag.

Die automatische Brandmeldeanlage hatte rasch angeschlagen. Aufgrund der Vielzahl an Hotelgästen wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, 15 Fahrzeuge und 67 Angehörige der Feuerwehr rückten aus. Die Hotelgäste wurden von der Sondereinsatzgruppe der Wiener Berufsrettung betreut, verletzt wurde jedoch glücklicherweise niemand. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.

(APA)