Eine vermeintliche durstige Fremde soll einem älteren Mann in Salzburg mehrere Tausend Euro gestohlen haben. Die Verdächtige trug einen hellbraunen Mantel und eine hellbraune Mütze.

Eine Trickdiebin hat am Samstagnachmittag in Puch bei Hallein im Salzburger Tennengau einem 76-jährigen Mann die Geldbörse mit mehreren tausend Euro gestohlen. Die Frau bat an der Wohnungstüre des Tennengauers um ein Glas Wasser. Der Mann ließ sie in die Wohnung und ging in die Küche, um das Glas Wasser zu holen. Als er zurückkam, war die Dame verschwunden, berichtete die Polizei Salzburg.

Erst später bemerkte der 76-Jährige die fehlende Geldbörse. Er beschrieb die Frau als 20 bis 30 Jahre alt. Sie sprach gebrochenes Deutsch und trug einen langen hellbraunen Steppmantel und eine hellbraune Stoffmütze.

