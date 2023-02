Das Vorjahr war auch hart für Wagniskapital

Nur wenige Start-ups, die sich in der Frühphase befinden, werden wirklich erfolgreich. Einige aber dafür umso mehr.

Wien. Hohes Risiko, hohe Chancen – das zeigt sich vor allem bei Venturecapital, so genanntem Wagniskapital für Unternehmen, die sich in einer frühen Phase befinden. Diese Unternehmen schreiben fast durchwegs noch keine Gewinne, vor allem aber sind sie noch nicht an der Börse notiert, ihre Anteile können also nicht jederzeit gehandelt werden.

Die Ausfallsquote bei solchen Firmen ist hoch, sie könne je nach Phase bei 60 Prozent oder mehr liegen, berichtet Speedinvest-Co-Founder Daniel Keiper-Knorr. Doch in einem Fonds werde das im Idealfall durch jene Firmen, die nicht scheitern, sondern ihren Wert vervielfachen, mehr als kompensiert.