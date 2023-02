Ein Mordfall, der besser ungelöst bleibt

Im Kino. Ein Toter, seine verführerische Gattin, ein unbestechlicher Kommissar: Die idealen Film-noir-Zutaten dienen dem Südkoreaner Park Chan-wook in seinem Krimidrama „Die Frau im Nebel“ als Basis für eine hintersinnige Genre-Subversion.

Der ungeklärte Fall: Im Kriminalgenre steht er meist für das Scheitern. Für eitle Sisyphosarbeit, für fruchtloses Bemühen. Und für die schmerzliche Ungerechtigkeit unserer Welt. Von „Cold Case“ bis zu „Aktenzeichen XY . . . Ungelöst“ gilt daher: Was im Dunkeln liegt, muss von braven Bürgern und rechtschaffenen Ermittlern ans Licht gezerrt werden, zum Wohle der Allgemeinheit und zur Reinigung des Gewissens, im Dienste der Gesellschaft und Justitias. Und wenn das nicht gelingt – etwa in David Finchers antiklimaktischem Thriller „Zodiac – Die Spur des Killers“ –, so ist es stets untrügliches Zeichen für eine tiefere Verworfenheit, die uns längst in den Knochen sitzt. Und die kein Kommissar austreiben kann.

Doch man könnte das Ungeklärte auch anders sehen: als Chance auf einen unverhofft unerwarteten Ausgang, als offene Möglichkeitsform, als erweiterten Horizont. Geklärt heißt erledigt, abgehakt, vorbei. Tot. Es bedeutet, dass der Fahnder sich wieder seinem Alltag zuwenden muss, und was wartet da schon auf ihn? Kein Wunder, dass er bereits dem nächsten Fall entgegenfiebert . . .

Beim Bergsteigen in die Tiefe gestürzt

Sein verbissener Blick auf die ungeklärten Fälle sei der Grund für seine schlaflosen Nächte, meint Song Seo-rae (Tang Wei) im Krimidrama „Die Frau im Nebel“ einmal zum Polizisten Jang Hae-jun (Park Hae-il). Da hat die Beziehung der beiden das Maß des Professionellen schon längst überschritten: Seo-rae ist nicht mehr bloß die des Mordes verdächtigte Gattin im rätselhaften Todesfall eines Migrationsbeamten, der beim Bergsteigen von einem steilen Hochplateau in die Tiefe gestürzt ist. Und Hae-jun nicht nur der Vorzeigedetektiv seines Reviers, der der Lösung eben dieses Rätsels mit kühler Beflissenheit nachgeht. Sie sind auch zwei Menschen, die sich zueinander hingezogen fühlen – wider besseres Wissen, wider die Vernunft, wider jedes berufliche Ethos.

Oder spielt Seo-rae vielleicht doch nur ein abgekartetes Spiel? Aus diesem Zweifel zieht die exquisite Genrepreziose des südkoreanischen Regie-Granden Park Chan-wook seine klassische Krimispannung. Seo-rae ist die titelgebende „Frau im Nebel“, wie wir sie aus etlichen Films noirs kennen: Die Femme fatale, die dem rationalen und unbestechlichen Schnüffler den Kopf verdreht und die Sinne verwirrt, worauf er sein Ziel – die Wahrheit – aus den Augen verliert. Und geblendet geradewegs in den Abgrund tappt.

Park unterwandert dieses klischeehafte Motiv, ohne es ganz auszuhebeln. Genüsslich betont er die perversen Parallelen zwischen Observierung und Stalking: Das von seinem gewerbsmäßigen Voyeurismus befeuerte Begehren Hae-juns – eines obsessiven, überkorrekten Workaholics, dessen Ehe in Routinen eingerastet ist – erscheint irgendwann als Triebfeder seines Ermittlungseifers. Bald ärgert man sich fast, dass er den subtilen Flirt der chinesischen Einwandererin Seo-rae mit krampfigem Misstrauen und dem Stolz des Gerechten quittiert.

Als er endlich beginnt, ihn zu erwidern, stellt ihn das ebenso wendige wie wendungsreiche Drehbuch von Park und Co-Autorin Chung Seo-kyung vor neue Herausforderungen. Ein latent erotischer Pas de deux nimmt seinen Lauf. Spielen die zwei Katz und Maus? Oder geht es hier wirklich um mehr?

Spiegel spalten die Identitäten

Park, der mit Filmen wie „Oldboy“ und „Joint Security Area“ das südkoreanische Filmwunder der 2000er-Jahre anführte, hält alle Bälle in der Luft. Und unsere Aufmerksamkeit bei der Stange. Auch mit seinem Hang zum stilistischen Ornament: pointierte Schnitte, aparte Details, wunderliche Kamerawinkel, die hier jedoch strikt im Dienst der Erzählung stehen. (Technologische) Kommunikationsbarrieren sind ein zentrales Leitmotiv: Immer wieder starrt Hae-jun auf der Suche nach einer finalen Antwort auf Bildschirme und Handydisplays. Oft spalten Spiegel – auch venezianische, die man aus Verhörzimmern kennt – die Profile der Hauptfiguren entzwei. Und Seo-rae nutzt in entscheidenden Momenten eine Übersetzungsapp, um „ihrem“ Detektiv die Leviten zu lesen.

In früheren Filmen drohte Parks Formalismus – und seine Neigung zur großen pathetischen (Gewalt-)Geste – ab und an auszuarten; hier wirken sie durchwegs geschmackssicher temperiert, auch mittels trockenem Humor. Vergangenes Jahr wurde der 59-Jährige dafür in Cannes mit einem verdienten Regiepreis bedacht. „Die Frau im Nebel“ ist jedenfalls eine seiner ästhetisch berückendsten, inhaltlich berührendsten Arbeiten. Und ein würdiger Beitrag zum Kanon des Kriminaldramas, der dessen Grundparameter auf den Kopf stellt: Vielleicht ist ja das neurotische Bedürfnis des Ermittlers nach restloser Auflösung genau das, was seinen (Aus-)Weg ins ungeklärte Glück versperrt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2023)