Russische Februaroffensive?

Kiew erwartet neue Angriffswelle noch in diesem Monat. Die umkämpfte Stadt Bachmut wird von russischen Truppen eingekreist.

Kiew. Die Ukraine rechnet noch in diesem Monat mit einer russischen Offensive. Vermutlich werde Russland sie aus symbolischen Gründen um den Jahrestag des Beginns der Invasion am 24. Februar starten, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Sonntag. Sein Land verfüge aber über genügend Ressourcen, um den russischen Vormarsch aufzuhalten, auch wenn bis dahin nicht alle von den westlichen Partnern versprochenen Waffen in der Ukraine eintreffen würden.

Vom militärischen Standpunkt aus stünden allerdings auch die russischen Reserven dazu nicht bereit, sagte Resnikow weiter. Die von den USA zugesicherten Raketen mit größerer Reichweite werde das Militär nicht einsetzen, um russisches Territorium anzugreifen. Es würden nur russische Ziele in den besetzten Gebieten angegriffen. „Wir schießen nur auf russische Einheiten auf vorübergehend besetztem ukrainischem Territorium.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hatte zuvor den Beginn der Ausbildung ukrainischer Besatzungen am britischen Kampfpanzer Challenger 2 begrüßt. „Das ist ein gutes Gefährt und wird eine ernsthafte Verstärkung auf dem Schlachtfeld sein“, sagte er in seiner Videoansprache. Die Lage an der Front bezeichnete er als schwierig, gab sich aber siegesbewusst.

Im Osten der Ukraine verschärft sich die militärische Lage für Kiews Armee offenbar zusehends. Russlands Streitkräfte würden „verstärkt ihre Kräfte mobilisieren, um unsere Verteidigung zu durchbrechen“, meinte Selenskij. „Der Feind wirft immer neue Kräfte hinein, um unsere Verteidigung zu durchbrechen. Jetzt ist es sehr hart in Bachmut, in Wuhledar und in Richtung Lyman.“

„Bachmut zunehmend isoliert“

Dem Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums zufolge sind inzwischen die beiden wichtigsten Zufahrtsstraßen zu der Stadt im Oblast Donezk direkt von russischem Beschuss bedroht, eine weitere Straße wird von Wagner-Söldnern kontrolliert. „Obwohl den ukrainischen Truppen mehrere alternative Überlandrouten für den Nachschub zur Verfügung stehen, ist Bachmut zunehmend isoliert“, hieß es.

(ag.)