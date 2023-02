Pakistan verliert umstrittenen Ex-Machthaber

Pervez Musharraf putschte sich einst an die Macht und regierte den Atomstaat mit harter Hand von 1999 bis 2008. Für die USA wurde er nach 9/11 zum Verbündeten. Nun starb er 79-jährig im Exil in Dubai.

Islamabad/Wien. Der frühere Militärherrscher der Atommacht Pakistan, Pervez Musharraf, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie das pakistanische Militär bestätigte. In Dubai hatte er seit 2016 im Exil gelebt. Sein Tod kam nicht ganz überraschend: Im Sommer 2022 hatte die Familie mitgeteilt, Musharraf sei unheilbar krank und werde sich von einem „Organversagen“ nicht mehr erholen.

Musharraf zählte zu den polarisierendsten Politikern seines Landes. Geboren wurde er unter britischer Kolonialherrschaft 1943 in Delhi im heutigen Indien, Pakistans Erzfeind. Während der Wirren im Zuge der Teilung Britisch-Indiens floh die Familie 1947 ins heutige Pakistan. Sieben Jahre seiner Jugend verbrachte Musharraf wegen seines Vaters, eines Diplomaten, in der Türkei, die damals als säkularstes Land der islamischen Welt galt und ihn beeindruckte. Wegen seines westlichen Lebensstils zog er immer wieder den Hass der religiösen Kräfte auf sich.