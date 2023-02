Konsulate in Istanbul im Visier der IS–Terrormiliz

Die Polizei hat 15 Personen gefasst, die Anschläge auf westliche Einrichtungen geplant haben sollen. Die Festnahmen bestätigen westliche Terrorwarnungen.

Istanbul. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) plante offenbar Anschläge auf westliche Konsulate sowie Kirchen und Synagogen in Istanbul. Die Polizei in der türkischen Metropole nahm jetzt 15 Verdächtige fest, die vom IS-Ableger in Afghanistan den Befehl für die Anschläge erhalten haben sollen. Die Festnahmen bestätigen westliche Terrorwarnungen und widersprechen Vorwürfen der türkischen Regierung. Ankara hat Europa und den USA vorgehalten, die Terrorgefahr erfunden zu haben, um der Türkei zu schaden.

Wie die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Polizei meldete, kam der Befehl an die mutmaßlichen IS-Anhänger in Istanbul von der sogenannten Khorasan-Gruppe des Islamischen Staats (IS-K), die vor allem in Afghanistan und anderen Teilen Zentralasiens aktiv ist. Die Istanbuler Polizei nahm die Verdächtigen demnach aufgrund von Informationen des türkischen Geheimdiensts MIT und des Polizeigeheimdiensts fest.