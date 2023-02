Der Bauingenieur für YouTube

Was passiert in einer U-Bahn-Baustelle? Warum stürzte die Reichsbrücke ein? Bernhard Rennhofer erklärt Technik so, dass es auch Laien Spaß macht.

Wie war das damals mit dem Einsturz der Reichsbrücke? Natürlich, die Bilder vom abgestürzten Bus in der Donau tauchen immer wieder in diversen Medien auf. Im Sommer gehen regelmäßig TV-Dokus in die Wiederholungsschleife, die an die Ereignisse vom 1. August 1976 erinnern. Man hört Eindrücke von Augenzeugen, sieht alte TV-Bilder und kann sich vorstellen, wie aufgeschreckt Wien damals war. Aber warum die Brücke wirklich eingestürzt ist, das würde man doch gern noch einmal genauer erklärt bekommen.

Auftritt Bernhard Rennhofer. „Es war der 1. August 1976, als es kurz vor fünf Uhr früh bei der Reichsbrücke in Wien einen riesigen Krach gegeben hat.“ So weit, so bekannt. Doch was er auf seinem YouTube-Channel dann alles erzählt, ist dann doch um einiges detaillierter, als man es bisher gehört hat. Da ist zunächst die Geschichte der ersten Reichsbrücke, wie sie konstruiert war und dass sie irgendwann zu eng wurde. Und wie dann in einem Wettbewerb jene Kettenbrücke als Sieger hervorging, die als zweite Wiener Reichsbrücke zu einem Wiener Wahrzeichen wurde. Die aber nach knapp 40 Jahren ganz unerwartet einstürzte.