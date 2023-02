Kombination: Rehrl verliert im Foto-Finish

ÖSV-Kombinierer Franz Josef Rehrl wird Dritter in Oberstdorf.

Oberstdorf. Bitter, und dennoch ist ein Podestplatz so knapp vor der WM immens viel wert. Auf diesen kurzen Nenner konnte der Kombinierer Franz Josef Rehrl den Auftritt am Sonntag im Zehn-km-Rennen bringen. Nach einem 143-m-Flug hatte er am Start sagenhafte 57 Sekunden Vorsprung auf Johannes Lamparter. Doch sukzessive holten der Landsmann, der Norweger Jens Oftebro und der Deutsche Julian Schmid auf. Auf der Ziellinie war es soweit: Schmid ging vorbei und siegte, Oftebro wurde Zweiter und Rehrl wurde Dritter – mit einer Sekunde Rückstand.

Lamparter, der am Samstag gewonnen hatte, teilt sich eine ÖSV-Bestmarke mit Felix Gottwald. Nur die beiden konnten bislang sechs Rennen in einem Winter gewinnen. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2023)