Briefing

Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei: Zwei Beben der Stärke 7,4 und 7,9 haben am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert. Berichte über Opfer und Schäden gibt es auch aus Syrien. Das Ausmaß der Katastrophe ist bislang nicht absehbar, die Rede ist derzeit von 170 Toten. Mehr dazu.

Schattenwirtschaft blüht dank Inflation: Die Schattenwirtschaft dürfte heuer in Österreich wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds um fast zehn Prozent zulegen. Aloysius Widmann hat mit Friedrich Schneider von der Johannes-Kepler-Universität Linz über aktuelle Berechnungen gesprochen. Mehr dazu. [premium]

Notwehr gegen einen allzu gierigen Staat: Für Schwarzarbeit gibt es offenbar immer „gute“ Gründe. Dabei ist die Formel so einfach: Nimmt der Staat weniger, wird weniger gepfuscht, analysiert die Entwicklung Hanna Kordik im Leitartikel.

Niemand hatte die Absicht, eine Impfpflicht.... zu errichten. So klingt es vor Wahlen. Dass sich Entscheidungen ändern, wenn sich Umstände ändern, sollte Politik doch auszeichnen, schreibt Philipp Aichinger in der Morgenglosse. Wenn Politiker aus Angst vor Wählern selbst dazu nicht mehr stehen können, ist das bedauerlich. Mehr dazu.

Selenskij tauscht seinen Verteidigungsminister aus: Der ukrainische Präsident hat offenbar einen hochrangigen Militär zum Verteidigungsminister befördert. Olexij Resnikow wird dafür an der Spitze des Ministeriums abgelöst - er stand zuletzt wegen Korruption in der Kritik. Selenskij warnt außerdem vor "symbolhaften Taten" russischer Besatzer am Jahrestag ihres Einmarsches in die Ukraine. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Beyoncé ist der erfolgreichste Grammy-Star aller Zeiten: Die Sängerin kommt nach der Verleihung des bedeutenden Musikpreises gestern Abend auf 32 Auszeichnungen - damit hat kein anderer Künstler mehr Grammys gewonnen als sie. Mehr dazu.