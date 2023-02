(c) imago stock&people (imago stock&people)

Unternehmen, die künftig mit einem goldenen Häkchen zwitschern (tweeten) wollen, müssen dafür tief in die Tasche greifen.

Die Twitter-Blue-Abos für acht Dollar pro Monat sind offenbar kein Kassenschlager. Jetzt sollen Unternehmen zur Kasse gebeten werden.

Noch immer führt Elon Musk die Geschäfte von Twitter, obwohl ihn eine Twitter-Mehrheit in einer von Musk selbst erstellten Abstimmung abwählte. Er selbst meldete auf seiner 40-Milliarden-Dollar-Plattform an, dass es schwierig sein wird, einen Nachfolger zu finden, der "dumm genug sei". Nicht unbedingt die beste Werbung für den Posten. Doch er steht noch vor einem anderen Problem: Musk muss mit Twitter Geld verdienen. Wie nun bekannt wurde, sollen Unternehmen künftig tief in die Tasche greifen, wenn sie das kürzlich eingeführte goldene Sternchen behalten wollen.

Der Kurznachrichtendienst braucht Geld, viel Geld. Die Schulden belaufen sich derzeit auf 12,5 Milliarden Dollar, welche aus der Übernahme resultieren. Bei sieben Banken, darunter Morgan Stanley, hat Elon Musk Kredite aufgenommen. Die Twitter-Blue-Abonnenten werden nicht ausreichen, um das Unternehmen in die Gewinnzone zu bringen. Von den acht Euro pro Monat bleibt am Ende des Tages nicht viel übrig. Bleiben da noch die goldenen Häkchen, die Unternehmen seit kurzem neben ihrem Account angezeigt bekommen. Es hebt sie von normalen Nutzern ab und kann auch Mitarbeitern und Führungskräften des Unternehmens hinzugefügt werden. Dieses Service, das zudem auch vor Missbrauch des Markennamens und des Unternehmens schützen soll, will Twitter sich vergolden lassen: 1000 Dollar pro Monat soll das Gold-Twitter-Siegel kosten. Die zusätzlichen Abzeichen für Mitarbeiter kosten zusätzlich 50 Dollar im Monat.

Diese Pläne werden durch ein E-Mail von Twitter-Produktmanager Evan Jones und einem unbekannten Unternehmen belegt: „Als Early-Access-Abonnent erhalten Sie ein goldenes Häkchen für Ihre Organisation und Zugehörigkeitsabzeichen für Ihre Mitarbeiter. Wenn Sie ein Abonnement abschließen möchten, kostet 'Verified for Organizations' 1000 US-Dollar pro Monat und 50 US-Dollar pro zusätzlichem verbundenen Handle pro Monat, mit einem Monat kostenloser Mitgliedschaften.“

Twitter Blue wird kaum genutzt

Laut statista.de sind 43 Prozent aller weltweiten Unternehmen auf Twitter tätig. Wenn nur ein Bruchteil davon dieses Angebot in Anspruch nimmt, könnte es finanziell eine deutliche Erleichterung bringen. Bislang hat Twitter die neue Einnahmensquelle nicht offiziell kommuniziert.

Bei den Twitter-Blue-Abonnenten ist die Akzeptanz un die Bereitwilligkeit überschaubar. Mit Ende November haben erst 140.000 Twitter-Nutzer sich für das Abo-Modell entschieden.

