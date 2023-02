Sorge vor Tsunami-Wellen in Italien nach Erdbeben in der Türkei

Der Katastrophenschutz warnt, sich von den Küstengebieten fernzuhalten und sich an die Anweisungen der Behörden zu halten.

Nach dem Erdbeben in der Südosttürkei mit Dutzenden Toten hat Italiens Katastrophenschutz eine Warnung vor möglichen Tsunami-Wellen erlassen, die die italienischen Küsten erreichen könnten. "Es wird empfohlen, sich von den Küstengebieten zu entfernen, das nächstgelegene, höher gelegene Gebiet aufzusuchen und die Anweisungen der örtlichen Behörden zu befolgen", hieß es in einer Mitteilung des Katastrophenschutzes am Montag.

"Die Warnung weist auf die Möglichkeit einer realen Gefahr für Menschen in Küstennähe hin, insbesondere wenn sie sich in Gebieten befinden, die etwas höher oder sogar niedriger als der Meeresspiegel liegen. Selbst eine Welle von nur 0,5 Metern Höhe kann gefährliche Überschwemmungen und starke Strömungen verursachen", hieß es.

(APA)