Tsunami-Warnung in Italien nach Erdbeben in der Türkei aufgehoben

In der Türkei kam es zu Erdbeben der Stärke 7.

Der Katastrophenschutz empfiehlt, sich von den Küstengebieten fernzuhalten und sich an die Anweisungen der Behörden zu halten.

Nach dem Erdbeben in der Südosttürkei mit Dutzenden Toten hatte Italiens Katastrophenschutz kurzfristig eine Warnung vor möglichen Tsunami-Wellen erlassen, die die italienischen Küsten erreichen könnten. "Es wird empfohlen, sich von den Küstengebieten zu entfernen, das nächstgelegene, höher gelegene Gebiet aufzusuchen und die Anweisungen der örtlichen Behörden zu befolgen", hieß es in einer Mitteilung des Katastrophenschutzes am Montagmorgen.

Die italienischen Behörden haben wenige Stunden später die Tsunami-Warnung für Süditalien aber wieder herabgestuft.

(APA)