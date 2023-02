Gru-Bär will via Tiktok im Kärntner Wahlkampf mitmischen

ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber verteilt Kaffee, ist auf Heuballen zu sehen - und holt sich für den politischen Aschermittwoch Unterstützung aus Wien und Deutschland.

Die Kärntner Volkspartei hat ihren Wahlkampf komplett auf ihren Spitzenkandidaten Martin Gruber zugeschnitten. Er ist nicht nur auf großflächigen Plakaten, versehen mit den Schlagworten "Tatkräftig" oder "Standhaft", zu sehen, sondern ebenso auf Heuballen-Werbung auf Feldern. Zuletzt wurde für ihn auch noch der Gru-Bär kreiert, ein pelziger Wahlkampfbegleiter mit eigenem Tiktok-Account.

Das Sujet mit der Aufschrift "Standhaft, wenn andere einknicken" zeigt Gruber vor dem Tower des Flughafens Klagenfurt und thematisiert eine Causa, in der es derzeit Reibereien mit Koalitionspartner SPÖ gibt. Auch sonst setzt die Partei ausgiebig auf ihren Spitzenkandidaten, das reicht hin bis zu einem gebrandeten Piaggio Ape, einem kleinen Kaffee-Mobil, das bei Wahlkampfeinsätzen anzutreffen ist und die Aufschrift "Kärnten ist mein Kaffee" trägt. Als Werbegeschenke verteilt werden Kaffee sowie Kugelschreiber, Feuerzeuge, Honig-Kräuter-Zuckerln und Luftballons.

Daneben soll es wenige Inserate und nur eine große Veranstaltung geben - letztere aber immerhin in der Klagenfurter Messehalle: Am politischen Aschermittwoch, dem 22. Februar, kommt Unterstützung aus Wien und Deutschland, und zwar in Form von Bundesparteichef Karl Nehammer und dem ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff (CDU).

Persönlich antreffen kann man die ÖVP-Funktionäre im klassischen Straßenwahlkampf, die JVP plant ebenso eigene Aktionen wie die verschiedenen Bünde. Online werden auf der Landingpage martingruber.jetzt alle Aktivitäten kanalisiert. Und neben dem bärigen Tiktok-Auftritt bringt die ÖVP ihre Botschaften vor allem auf Facebook und Instagram unter die Wählerinnen und Wähler.

