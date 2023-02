Die Aktivistinnen und Aktivisten blockierten die Herzog-Otto-Straße in Innsbruck und die Grabenstraße in Graz.

In Tirol haben sich zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter die Demonstrierenden gestellt. Die „Letzte Generation" fordert abermals Tempo 100 und ein Frackingverbot.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der „Letzten Generation“ haben wieder einmal Straßen blockiert. Diesmal störten sie den Verkehr auf der Herzog-Otto-Straße in Innsbruck und der Grabenstraße in Graz. In der Tiroler Landeshauptstadt haben sich auch einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter die Protestierenden gestellt.

Der Polizei zufolge haben sich in Innsbruck Menschen an der Fahrbahn angeklebt, mehrere Menschen protestierten zudem stehend. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, es habe sich trotzdem ein Stau gebildet. Die Polizei sei nun dabei, die Blockade aufzulösen.

Forderung: Tempo 100 auf Autobahnen

In Graz haben drei Aktivistinnen und Aktivisten ebenfalls eine stark befahrene Straße blockiert: Drei Personen setzten sich gegen 8.00 Uhr auf die Grabenstraße, klebten sich allerdings nicht an, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Daher war die Aktion nach rund 15 Minuten auch schon wieder vorbei.

Die Demonstrierenden fordern, wie schon bei ihren zahlreichen vorangegangenen Protesten, Tempo 100 auf Österreichs Autobahnen sowie ein Frackingverbot. Vergangene Woche wendeten sich auch Verkehrsexpertinnen und -experten in einem Offenen Brief an die Regierung. Sie plädieren darin ebenfalls für eine Temporeduktion auf Österreichs Straßen. Für ein Limit von 30 km/h im Ortsgebiet, 80 km/h auf Freilandstraßen und 100 km/h auf Autobahnen gebe es "gute wissenschaftliche Gründe", heißt es in dem Schreiben.

Die „Letzte Generation“ kündigte eine nächste Protestwelle an. „Noch mehr und noch länger stören als bisher“ - lautet dafür das Motto. Deshalb wird die Aktion ab 13. Februar zwei Wochen lang dauern. Bereits im Jänner legte die Bewegung eine Woche lang Straßen in Wien lahm.

(APA/Red.)